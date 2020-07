Sorteios da Loteria Federal retornam neste sábado (4)

Amazonas precisa respirar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os sorteios da Loteria Federal serão retomados neste sábado (4), a partir da extração 5.478, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

A Caixa havia suspendido, por três meses, os sorteios da Federal na tentativa de conter o avanço da pandemia do coronavírus no país.

Segundo o banco, os bilhetes que já tinham sido produzidos e distribuídos continuam disponíveis para venda nas lotéricas, e estão válidos, ainda que a data impressa seja março ou abril.

As extrações de 5.478 a 5.489 serão sorteadas somente aos sábados. Os sorteios às quartas-feiras voltam a partir de 23 de setembro.

O cronograma está disponível nas lotéricas e no site da Caixa.

O sorteio da Federal é realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê.

O público poderá acompanhar a transmissão do sorteio pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e no canal Caixa no Youtube.