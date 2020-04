Sobrevoo de helicóptero da polícia perto de cemitério assusta moradores de Pinheiros, em SP

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dezenas de moradores de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, relataram cenas de medo no início da madrugada desta sexta-feira (24). O motivo: o sobrevoo do helicóptero Águia da Polícia Militar com a luz da lanterna direcionada para os arredores do cemitério São Paulo, localizado na rua Cardeal Arcoverde.

No mesmo local, a presença de viaturas da polícia também chamou a atenção da vizinhança.

As equipes policiais faziam buscas a um homem que fugiu de operação da PM e teria se escondido no cemitério. Ele não foi encontrado.

"Os moradores de Pinheiros em polvorosa com o helicóptero que está há uns bons minutos sobrevoando nossas cabeças. Nessa quarentena qualquer coisa vira o mistério da semana", resumiu uma vizinha do cemitério sobre o fato que assustou o bairro.

Nas redes sociais, os moradores compartilharam fotos, vídeos, relatos e desconfianças sobre o helicóptero que faz parte do patrulhamento aéreo da Polícia Militar e dá apoio às operações terrestres.

Não faltaram especulações sobre uma suposta quadrilha que faria roubos no cemitério ou suposições sobre a gravação de alguma série protagonizada por zumbis. A Polícia Militar não confirma nenhuma das informações.

Muitos dos que descreveram a cena definiram o fato como "o mistério do helicóptero" e disseram que iriam dormir curiosos sem saber o motivo do sobrevoo.

Outros relacionaram a presença do helicóptero à decisão da prefeitura de São Paulo de autorizar os sepultamentos noturnos. A medida faz parte de um plano de contingência para garantir o funcionamento adequado do serviço funerário durante a pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo coronavirus.

Segundo a decisão anunciada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB), os sepultamentos podem ocorrer após o horário convencional (18h). A prefeitura contratou 220 coveiros e outros 200 profissionais serão contratados para trabalharem no período noturno, caso ocorram mais de 400 sepultamentos por dia. No entanto, isso ainda não aconteceu na cidade.

O caso de Pinheiros não é o único episódio recente de um helicóptero que assusta moradores de São Paulo durante a madrugada. Em agosto de 2019, helicópteros e explosões luminosas e barulhentas em ruas com as luzes apagadas levaram pânico ao centro. A cena distópica fazia parte das gravações da série de TV "Conquest", produzida pelo americano Keanu Reeves e filmada na capital paulista.