Sobe para 6 o número de mortos no naufrágio no AP

MANAUS, AM (FOLHAPRESS) - Com a retomada das buscas neste domingo (1), subiu de três para seis o número de mortos durante o naufrágio do barco de passageiros Anna Karoline 3, no rio Amazonas, em trecho perto de Laranjal do Jari (AP). Não há uma estimativa de pessoas desaparecidas.O embarcação partiu na sexta-feira (29) de um porto próximo a Macapá (AP) rumo a Santarém (PA) e naufragou por volta das 5h do dia seguinte. Segundo o capitão da embarcação, ventava forte no momento do acidente.De acordo com a Defesa Civil do Amapá, 46 pessoas sobreviveram ao naufrágio, entre passageiros e tripulantes. Contrariando informação prévia da Marinha, o coronel do Corpo de Bombeiros Janary Picanço, afirmou que o barco não possuía uma lista oficial de passageiros."Não temos como dizer a quantidade de pessoas desaparecidas", afirmou Picanço, em entrevista coletiva. Ele é o coordenador da Defesa Civil no Amapá.Cinco dos seis mortos são mulheres. Uma das vítimas já foi identificada, Marlene de Souza Alves. O acidente ocorreu em um local remoto, o que dificulta a logística.O resgate está sendo feito em conjunto pelos governos estaduais do Pará e do Amapá, que enviaram 18 mergulhadores de resgate, além de médicos e aeronaves.Neste domingo, foi aberto um centro de acolhimento em Macapá, para atender a familiares de desaparecidos e receber e identificar os corpos.