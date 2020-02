Sobe para 5 o número de mortos por causa da chuva no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bombeiros encontraram por volta das 18h desta terça-feira (11) a quinta pessoa que morreu por conta da forte chuva que caiu no interior do estado de São Paulo na segunda-feira (10).O corpo do homem, que não teve a identidade informada, foi localizado no rio Capivara, em Botucatu (238 km de SP).A vítima estava no mesmo carro onde se encontravam as duas mulheres quem também haviam desaparecido por conta da chuva. Os corpos delas foram encontrados na manhã desta terça.Além destas três vítimas, outro homem morreu afogado na segunda, também em Botucatu. Ele teve o corpo encontrado ainda na segunda. Ele ocupava um caminhão.A quinta vítima morreu na região de Marília (435 km de SP), após o carro que ocupava cair em uma cratera, que se abriu na altura do km 309 da rodovia Dona Leonor Mendes e Barros.Segundo os bombeiros, um buraco se abriu na pista e engoliu um caminhão que transportava refrigerantes e um carro da concessionária administradora da rodovia.Segundo o governo do estado, o caminhão não teria respeitado a sinalização de parada e parou perto de um ponto onde a pista estava cedendo. Minutos depois, houve um desmoronamento, formando uma cratera que engoliu o caminhão e o carro. O motorista do caminhão saiu ileso, pois havia desembarcado do veículo antes da cratera se formar na pista. O motorista do carro, no entanto, não resistiu.Sem casa Segundo o governo estadual, gestão João Doria (PSDB), 759 pessoas ficaram desalojadas e 234 desabrigadas por conta da forte chuva de segunda-feira em todo o estado de São Paulo. Os dados atualizados foram encaminhados, por meio de boletim, às 18h desta terça-feira (11).As regiões que mais sofreram com as precipitações, segundo o governo, foram o Vale do Ribeira, região metropolitana de São Paulo, Alto TIetê e Baixada Santista. Osasco (Grande SP) também teve problemas, mas a cidade não havia enviado os dados sobre prejuízos até a publicação desta reportagem.A gestão Doria ainda disse que as cidades de Botucatu, Laranjal Paulista (159 km de SP) e Taboão da Serra (Grande SP) decretaram situação de emergência desde a segunda.Desabrigados e desalojados por causa da chuvaAraçariguama: 5 desalojados e 20 desabrigadosBarueri: 3 desalojadosBotucatu: 125 desabrigados e 30 desalojados.Carapicuíba: 65 desalojadosCapivari: 27 desabrigados e 12 desalojadosCubatão: 2 desalojadosJuquiá: 3 desalojadosPeruíbe: 6 desabrigados e 100 desalojados.Pirapora do Bom Jesus: 17 desalojados e 100 desabrigadosTaboão da Serra: 32 desalojadosItaquaquecetuba: 100 desalojados 28 desabrigadosItu: 23 desalojados e 3 desabrigados.Guarulhos: 40 desalojados 12 desabrigados.Jandira: 32 desalojadosOsasco: 48 desalojadosSão Bernardo do Campo: 100 desalojadosJuquitiba: 1 desalojado.Salto: 16 desalojadosRibeirão Pires: 4 desalojadosSantana de Parnaíba: 32 desalojadosTotal: 759 desalojados e 234 desabrigadosFonte: Governo do Estado de São Paulo