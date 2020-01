Sobe para 38 número de mortos com chuvas em Minas Gerais

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Subiu para 38 o número de mortos após as chuvas que atingem o estado de Minas Gerais desde esta sexta-feira (24). Os dados são Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais e foram divulgados na manhã deste domingo (26).Também foram confirmados 12 pessoas feridas e 17 desaparecidos. Ao todo 9.607 pessoas estão desalojadas e 1.823 desabrigadas.A maior parte das vítimas fatais foram registradas na região metropolitana de Belo Horizonte: oito vítimas na capital, seis em Betim, cinco em Ibirité e uma Contagem.Também foram registradas vítimas nas cidades de Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Carangola, Divino, Luisbrugo, Manhaçu, Pedra Bonita, Santa Margarida, Tocantins e Simonésia.Em Belo Horizonte, pelo menos duas as mortes aconteceram na Vila Bernadete, em uma região concedida como Barreiro, após um deslizamento ter soterrado cinco casas no início da noite desta sexta-feira (24).Os bombeiros trabalham nas buscas de novas vítimas na região, onde foram registrados cinco desaparecidos.As chuvas também causaram transtornos na capital mineira. A força da água fez bueiros estourarem na avenida dos Andradas, causando um efeito chafariz. Por baixo do concreto o corre o leito do rio das Arrudas.Em Ibirité, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, quatro pessoas morreram após deslizamento de uma encosta.Três vítimas foram identificadas pelo Corpo de Bombeiros: uma mulher adulta, um menino de seis anos e um bebê de cerca de seis meses -a mulher era mãe do bebê e foi achada com ele nos braços.Em Betim, também na Grande BH, um deslizamento atingiu duas casas, matando três adultos e uma criança. Em uma das casas, um homem estava sozinho. Na outra, havia um casal e o filho.De acordo com o Corpo de Bombeiros, 36 cidades mineiras registram danos por causa das chuvas.De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o índice pluviométrico registrado entre 9h desta quinta-feira (23) e 9h desta sexta-feira (24) chegou a 178,8 milímetros. É o maior registro na história da capital mineira em um século de medições.Belo Horizonte e a região metropolitana da capital registraram acumulado entre 240 mm e 250 mm de chuva em janeiro, segundo o Instituto Mineiro de Gestão de Águas. A previsão é que entre as 19h desta sexta e as 7h de sábado chova aproximadamente outros 100 milímetros.Ao todo, 58 municípios de Minas Gerais registraram danos com as chuvas. Destes, 47 tiveram estado de emergência reconhecido pelo governo mineiro.