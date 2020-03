Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Brasil já registra 34 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus. Os dados, divulgados nesta terça-feira (10), são de plataforma criada pelo Ministério da Saúde.

Até esta segunda (9), eram 25 casos no país. Entre as novas confirmações, cinco ocorreram no Rio de Janeiro, três em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul.

Com a atualização, já são sete estados com casos confirmados: São Paulo (19), Rio de Janeiro (8), Bahia (2), Rio Grande do Sul (1), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1) e Alagoas (1). Há também um caso confirmado no Distrito Federal.

No Rio Grande do Sul, um homem de 60 anos que mora na cidade de Campo Bom é a primeira pessoa do estado a receber o diagnóstico de covid-19. Ele viajou para Milão, na Itália, entre 16 e 23 de fevereiro e começou a ter sintomas como febre e tosse em 29 de fevereiro. No dia seguinte, procurou atendimento em uma clínica privada.

Como tinha sintomas leves, foi aconselhado a ficar em casa em isolamento. Em seguida, passou a ser monitorado pela vigilância epidemiológica.

Segundo o ministério, a maioria dos registros já confirmados é de pacientes que viajaram a países onde há transmissão, em especial países da Europa, como a Itália, segundo país com mais casos de covid-19.

Nos últimos dias, o país confirmou os primeiros casos de transmissão local, em pessoas sem registro de viagens.

A transmissão, porém, é restrita a pessoas com vínculo com casos já confirmados, diz o ministério. Não há registro de transmissão sustentada no país --termo usado para definir os casos em que não há como identificar a origem da infecção.

Nesta segunda, o Ministério da Saúde anunciou que pacientes internados em hospitais com quadro de síndrome respiratória grave (como uma pneumonia, por exemplo) passariam a ser testados para o novo coronavírus.

A avaliação deve ocorrer mesmo para pacientes sem histórico de viagem --ou seja, mesmo naqueles que não entrariam na definição de casos de suspeita de covid-19. O objetivo é verificar se já há circulação do vírus no país.

CASOS EM INVESTIGAÇÃO

Além dos casos já confirmados, balanço do Ministério da Saúde também mostra 893 registros de atendimentos na rede de saúde em etapa de exames para investigar uma possível infecção pelo novo coronavírus.

Entram nessa lista casos de pacientes com febre e outros sintomas respiratórios (como tosse e dificuldade para respirar) e histórico de viagem nos últimos 14 dias a América do Norte, Europa e Ásia, além de outros países como a Austrália, Argélia e Equador.

Até o momento, 780 casos já foram descartados após exames.