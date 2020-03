Sobe para 33 o número de mortos em naufrágio no Rio Amazonas

É preciso parar a rede de milícia que fomenta o ódio e divide o País

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Subiu para 33 o número de mortos no naufrágio do barco de passageiros Anna Karoline 3, segundo a Marinha do Brasil. O acidente ocorreu na madrugada do último sábado (29), em trecho do rio Amazonas perto de Laranjal do Jari, no Amapá.

Até esta sexta (6), haviam sido localizados 32 corpos. Do total, 27 já foram transportados para Macapá.

Equipes da CPAP (Capitania dos Portos do Amapá) e do Corpo de Bombeiros continuarão as buscas por desaparecidos neste domingo (8). Cerca de 110 militares estão envolvidos na ação. Mais uma aeronave reforça a operação.

Até agora, foram resgatadas com vida 50 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

A CPAP instaurou um inquérito para apurar o naufrágio, que está na fase de realização de diligências e de colheita de provas, segundo a Marinha.

O barco partiu em 28 de fevereiro de um porto próximo a Macapá (AP) rumo a Santarém (PA) e naufragou por volta das 5h do dia seguinte. Segundo o capitão da embarcação e passageiros, ventava e chovia forte no momento do acidente.

Em 2017, foram registrados 11 naufrágios, com 38 mortes, no Pará, segundo o comando do 4º Distrito Naval do estado.

Um deles foi no rio Xingu, em agosto daquele ano, perto do Porto de Moz, no interior do Pará, quando 23 pessoas morreram. O barco fazia transporte clandestino de passageiros.

No ano seguinte, segundo a Marinha, 28 inquéritos foram abertos para apurar acidentes envolvendo embarcações no Pará, onde 12 pessoas morreram em acidentes.