Sobe para 182 número de casos de suspeita do vírus em 16 estados no Brasil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Subiu para 182 o número de casos de suspeita do novo coronavírus no país, aponta balanço do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (28). Na quinta (27), eram 132 suspeitas em investigação.O Brasil ainda tem apenas um caso confirmado da doença, de um um homem de 61 anos de São Paulo. Ele esteve na Itália, um dos países com mais casos. A informação foi confirmada pela Folha com uma fonte envolvida no processo na noite de terça-feira (25) e ratificada pelo Ministério da Saúde na manhã de quarta (26). O paciente está em quarenta em casa.A OMS (Organização Mundial da Saúde) elevou nesta sexta para "muito alta" a avaliação de risco para o novo coronavírus a nível global. A mudança ocorre após aumento de casos fora da China.Até o momento, foram registrados mais de 84 mil casos da chamada covid-19 no mundo, com mais de 2.800 mortes. A maioria dos casos ocorreu na China.Fora da China, há cerca de 4.000 casos em 49 países e 67 mortes, segundo a OMS."Ontem [quinta-feira] foi o primeiro dia que tivemos mais casos na Coreia do Sul do que na China. Vemos ampliação significativa da dispersão do número de casos", diz o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Wanderson Oliveira. Ele lembra que a taxa de letalidade até o momento é de 3,5%.Segundo o ministério, o aumento progressivo no número de casos de suspeita do novo coronavírus no Brasil se deve à mudança nos critérios usados para análise de possíveis infectados na rede de saúde nos últimos dias.Para definir os casos de suspeita de infecção no Brasil, o Ministério da Saúde adota como critério o registro de febre e outros sintomas respiratórios somado ao histórico de viagens da pessoa, em até 14 dias antes do início dos sintomas, a países que registram mais de cinco transmissões locais.Ao todo, 16 países estão nessa lista. São eles: Austrália, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Filipinas, Japão, Malásia, Vietnã, Singapura, Tailândia, Itália, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes Unidos.Os casos de suspeita de covid-19 em investigação no Brasil estão distribuídos em 16 estados.Dos 182 casos de suspeita, 66 estão no estado de São Paulo, 27 no Rio Grande do Sul, 19 no Rio de Janeiro e 17 em Minas Gerais.