Sobe para 13 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Subiu para 13 o número de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no Brasil. As informações são de plataforma do Ministério da Saúde que monitora dados da doença. Até a manhã desta sexta (6), eram 9 casos.

Os novos casos foram confirmados em São Paulo. Do total de pessoas o vírus, dez estão em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um na Bahia e outro no Espírito Santo.

Na quinta-feira (5), o Ministério da Saúde confirmou os dois primeiros registros de transmissão local, em que a infecção ocorreu em pacientes se histórico de viagens a outros países. Os dois casos de transmissão direta ocorreram em São Paulo e são de pessoas que tiveram contato com o primeiro paciente com diagnóstico confirmado para a doença covid-19 no país, um empresário de 61 anos que viajou para Itália e apresentou sintomas no Brasil.

De acordo com o ministério, como esses dois casos estão ligados entre si, ainda não se pode dizer que há uma transmissão sustentada ou comunitária no país, mas apenas uma transmissão local.

"É como se eu estivesse falando de uma transmissão restrita", disse o secretário de vigilância em saúde, Wanderson Oliveira.

Balanço do Ministério da Saúde também mostra que subiu para 768 o número de possíveis casos do novo coronavírus ainda em investigação. Até essa quinta, eram 636.

Entram nessa lista os casos de pacientes que apresentaram febre e outros sintomas respiratórios e que possuem histórico de viagens recentes a 31 países. Protocolo do Ministério da Saúde engloba ainda nesse registro o atendimento a pacientes que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados e apresentaram sintomas.

Outros 480 casos já foram descartados após exames.

No mundo, mais de 100 mil pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus e mais de 3.400 morreram por causa da doença em 91 países.

A China (exceto os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia surgiu no final de dezembro, teve 80.552 casos e 3.042 mortes.

Os países mais afetados depois a China são Coreia do Sul (6.284 casos e 42 mortes), Irã (4.747 casos e 124 mortes), Itália (3.858 casos e 148 mortos), França (577 casos e nove mortes).