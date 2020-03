Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado (14) mostra que subiu de 98 para 121 o número de casos confirmados do novo coronavírus Sars-CoV-2 no Brasil.

Segundo a pasta, há registro de transmissão local do vírus em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

O termo é usado quando há confirmação de casos em que não é possível identificar a trajetória da infecção, o que indicaria que já há uma circulação do vírus no território.

Com a atualização dos números, continua em 13 o número de estados com casos confirmados. A maior quantidade está em São Paulo, com 65 registros.

Em seguida, estão Rio de Janeiro (22), Paraná (6), Rio Grande do Sul (6) e Distrito Federal (6), Santa Catarina (4), Goiás (3), Minas Gerais (2), Pernambuco (2), Bahia (2), Espírito Santo (1), Alagoas (1) e Rio Grande do Norte (1).

Há ainda 1.496 casos suspeitos, sob investigação.

Entram nessa lista pacientes que tiveram febre e outros sintomas respiratórios e histórico de viagens internacionais ou contato com casos suspeitos ou confirmados.

Outros 1.413 casos foram descartados, após a realização de exames pelas autoridades de saúde.

Segundo o Ministério da Saúde, o número de pacientes com o novo coronavírus no país pode ser maior, já que mais estados podem ainda atualizar registros no sistema.

Há casos suspeitos em 12 estados, ainda não confirmados.

O ministério soltou um conjunto de recomendações na tentativa de diminuir a transmissão do novo coronavírus. Entre elas, está que pessoas que vierem de outros países fiquem em isolamento em casa por sete dias, mesmo sem sintomas do Covid-19.

Caso apresentarem febre e outros sintomas de alerta, como tosse ou falta de ar, a orientação é que procurem uma unidade de saúde.

Outra recomendação é que organizadores adiem ou cancelem grandes eventos e que cruzeiros tenham viagens suspensas.

Há também recomendações específicas para cidades com transmissão sustentada ou comunitária, como avaliar antecipar férias escolares.