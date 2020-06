Shoppings em SP podem abrir nesta quinta (11), das 6h às 10h ou das 16h às 20h

Sobre eventual operação da PF em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão Bruno Covas (PSDB) autorizou a abertura de shoppings centers nesta quinta-feira (11) na cidade de São Paulo entre as 6h e 10h ou entre as 16h e 20h.

Shoppings já haviam divulgado que escolheram o horário noturno, mas o período matutino pode ser incrementado em áreas como o Brás, por exemplo, cujo comércio começa durante a madrugada.

A capital paulista se encontra na fase laranja de reabertura, que permite o funcionamento desse tipo de comércio. Na capital, porém, a reabertura depende de autorização por parte da prefeitura, após análise de protocolos setoriais.

Esse protocolo foi assinado nesta quarta com a Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers), a Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), a Fevabras (Federação dos Varejistas e Atacadistas do Brás) e a Apecc (Associação Paulista do Circuito das Compras).

O horário limitado a quatro horas por dia faz parte das regras previstas. O horário escolhido (de manhã ou de 16h até as 20h) deverá ser seguido por todas as lojas dos estabelecimentos. Esse horário serve para evitar o horário de pico no transporte público.

A prefeitura afirmou que as entidades comprometeram-se a atender diversas medidas, como de "higiene, distanciamento social, orientação dos clientes e dos colaboradores, compromisso para testagem de colaboradores e medição de temperatura dos clientes, horários alternativos de funcionamento, redução do expediente, sistema de agendamento para atendimento, protocolo de fiscalização e monitoramento do próprio setor (autotutela) e, esquema de apoio para colaboradores que não tenham quem cuide de seus dependentes incapazes no período em que estiverem fechadas as creches, escolas e abrigos - especialmente as mulheres, que são mães".