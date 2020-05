Seul ordena fechamento de bares após novos casos de coronavírus

O perigo mora lá fora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A prefeitura de Seul, capital da Coreia do Sul, ordenou, neste sábado (9), o fechamento de todos os bares e casas noturnas da cidade após a confirmação de novos casos de coronavírus.

Em entrevista coletiva, o prefeito, Park Won-soon, disse que os estabelecimentos que descumprirem a ordem estarão sujeitos a punições.

Autoridades de saúde da Coreia do Sul informaram que um um homem de 29 anos recebeu o diagnóstico de Covid-19 na quinta-feira (7) depois de ter estado em pelo menos cinco bares e casas noturnas no último fim de semana.

Desde então, 40 novos casos de coronavírus foram confirmados entre pessoas que estiveram nos mesmos estabelecimentos, 27 de Seul.

Embora a Coreia do Sul não tenha decretado confinamento nacional, várias medidas de contenção da doença foram adotadas em todo o país. Nas casas noturnas, por exemplo, todos precisam fornecer nome completo e número de telefone antes de entrar, para que possam ser rastreados em caso de contaminação.

Até este sábado (9), a Coreia do Sul registrou mais de 10 mil casos de Covid-19, com 256 mortes, de acordo com a universidade americana Johns Hopkins.