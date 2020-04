Servidora pública é primeira vítima da Covid-19 em Tocantins

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A assistente social da Prefeitura de Palmas, Francisca Romana Sousa Chaves, 47, é a primeira vítima da Covid-19 em Tocantins. O estado era o único do Brasil que ainda não havia registrado mortes pelo novo coronavírus.

A servidora morreu nesta terça-feira (14) num hospital particular da capital. Ela sofria de hipertensão e estava internada desde 18 de março. De acordo com a prefeitura, ela não foi infectada no ambiente de trabalho. A prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) decretou luto oficial de três dias.

O Tocantins contabiliza 27 casos do novo coronavírus, sendo 17 em Palmas, de acordo com boletim da secretaria de saúde do estado desta terça-feira.