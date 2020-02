Sertanejo da dupla Netto e Henrique sofre acidente de trânsito no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Henrique, 22, da dupla Netto e Henrique, ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na madrugada deste sábado (8).Enquanto dirigia por uma avenida em Santa Fé do Sul, no interior paulista, Henrique colidiu com a traseira de uma caminhonete e seu carro acabou pegando fogo.Ele precisou ser retirado do veículo por policiais e foi encaminhado a um hospital. O motorista da caminhonete não se feriu.Um comunicado oficial diz que, apesar da gravidade do acidente, Henrique passa bem e continuará em observação. "Tranquilizamos, portanto, parentes, amigos, fãs, colegas profissionais e todos aqueles que enviaram mensagens em busca de esclarecimentos", diz a nota."Agradecemos as mensagens de otimismo e desejamos uma pronta recuperação", finaliza.Netto e Henrique são as vozes de canções como "Forçar a Barra", "Love Não Oficial" e "Saudade Vem".