Sensação no evento, ator Johnny Depp lança 'Minamata'

Mais que Sigourney Weaver no filme de abertura, My Salinger Year, Johnny Depp foi a sensação da sexta-feira, 21, na Berlinale. Ele veio mostrar, em Berlinale Special Gala, Minamata.

O longa de Andrew Levitas é sobre o fotógrafo de guerra W. Eugene Smith, vivido por Depp, que, como Erin Brockovich - a personagem que valeu o Oscar a Julia Roberts -, moveu campanha internacional contra a empresa que poluiu com mercúrio uma baía no Japão, causando deformidades físicas que foram fotografadas por Smith e essas imagens correram mundo e deram origem a uma batalha em defesa do meio ambiente.

O festival também estendeu o tapete vermelho para a animação, recepcionando San Scanlon, que veio apresentar Onward - no Brasil, Dois Irmãos, uma Jornada Fantástica. A produção estreia no País em 5 de março.

Conta a história dos irmãos teens Ian e Barley em uma jornada para tentar descobrir se ainda há magia no mundo. Scanlon está ligado a filmes como Carros e Universidade Monstros. Disse que é seu filme mais pessoal. Seu pai morreu quando o irmão e ele eram pequenos. Contou que sempre sonhou com esse pai mítico, que conhecia só de filmes familiares. Nunca tinha ouvido sua voz. Um tio descobriu umas fitas cassetes. O pai dizia apenas 'Olá!' e 'Adeus'. Foi o que bastou para alimentar sua fantasia. O filme é muito bonito.

