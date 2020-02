Senado convida ministro da Educação a esclarecer erros no Enem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta terça-feira (4) requerimento do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) que solicita explicações do ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre os problemas com a correção e atribuição de notas do Enem.O requerimento originalmente pedia por uma convocação, mas durante debate na Comissão foi transformado em convite para a próxima semana, no dia 11. Caso o ministro não compareça, a Comissão poderá votar novo requerimento de convocação.O número de ações na Justiça tem aumentado desde que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, admitiu no dia 18 de janeiro erros na divulgação das notas dos participantes do exame. Até a sexta-feira (31), a AGU (Advocacia-Geral da União) atuava em 50 processos com pedidos para a revisão dos resultados.Responsável pela prova, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) afirma que 5.974 participantes receberam notas com erros. Segundo o órgão, a pontuação desses candidatos já foi corrigida.O desempenho no Enem é usado pelo Sisu para selecionar estudantes para universidades de todo o país. Há ações em 17 estados. Do total, quatro delas foram indeferidas e sete, individuais, concedidas.