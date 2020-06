Sem estoque durante pandemia, bancos de sangue esperam doações

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com as baixas nos estoques de sangue em meio à pandemia de Covid-19, é celebrado, neste domingo (14), o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Segundo a Fundação Pró-Sangue, ligada à Secretaria da Saúde do Governo do Estado de São Paulo e ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os níveis do banco de sangue ficaram estáveis até meados de maio. Agora, porém, os dados da fundação apontam estado crítico do estoque. Somente para o tipo sanguíneo AB+ a reserva se encontra estável.

A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo também afirmou, em postagem recente em seu Facebook, que estava com problemas no estoque.

Em março, a situação dos hemocentros já era crítica, chegando ao ponto do infectologista David Uip, que naquele momento coordenava a equipe de combate ao novo coronavírus em São Paulo, fez um apelo para que a população continuasse doando sangue. A medida surtiu efeito naquele momento e elevou os estoques, apesar de permanecerem abaixo do ideal.

Em meio à pandemia, os hemocentros adotaram medidas específicas para garantir a segurança dos doadores. Entre elas, está o agendamento de horário para a doação de sangue, o que evita aglomerações. Salas de espera também foram adaptadas para aumentar a distância entre os doadores.

No dia do doador, o posto das Clínicas da Fundação Pró-Sangue (Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar) estará em funcionamento excepcionalmente. O agendamento pode ser feito no próprio dia, entre 8h e 14h, caso ainda haja horários disponíveis, no site https://prosangue.hubglobe.com/entrar.

Condições para doar sangue: Pessoas que tiveram Covid-19 não podem doar por 30 dias, após recuperação clínica completa (estar assintomático) Pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 devem esperar 14 dias após o último dia de contato para fazer a doação de sangue. Estar em boas condições de saúde e alimentado Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos, clique para ver documentos necessários e formulário de autorização). Ter mais de 50 kg Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas).

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).

Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de Habilitação e RNE-Registro Nacional de Estrangeiro).

Alguns locais para doação:

Fundação Pró-Sangue

Agendamentos: https://prosangue.hubglobe.com/entrar

Posto Clínicas

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar - Cerqueira César - São Paulo

Horários: segunda a sábado e feriados, das 8h às 17h

14/06: das 8h às 14h00

Posto Regional de Osasco

Rua Ari Barroso, 355 - Presidente Altino - Osasco

Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30; sábado, das 8h às 16h; fechado aos domingos e feriados

Posto Barueri

Rua Angela Mirella, 354 Térreo - Jd. Barueri - Barueri

Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; fechado aos sábados, domingos e feriados

Posto Mandaqui

Rua Voluntários da Pátria, 4227 - Mandaqui - São Paulo

Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30; fechado aos sábados, domingos e feriados

Posto Stella Maris

Rua Maria Cândida Pereira, 568 - Itapegica - Guarulhos

Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; fechado aos sábados, domingos e feriados

Posto Dante Pazzanese

Fechado temporariamente

Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera - São Paulo

Hemocentro da Santa casa de São Paulo

Rua Marquês de Itu, 579, Vila Buarque (próximo à Estação Santa Cecília do Metrô) - São Paulo/SP

Horário: segunda a sexta feira das 7h às 17h e aos sábados das 7h às 15h.

Agendamento pelo telefone (11) 2176-7000 - ramal 5967.

Posto de coleta do Hospital São Luiz Gonzaga

Rua Michel Ouchana, 94 - Jaçanã São Paulo/SP.

Horário: segunda a sexta-feira das 7h às 11h.

Telefone: (11) 3466-1000

Hemocentro Hospital São Paulo/Hospital Universitário da Unifesp

Rua Dr. Diogo de Faria, 824 - Vila Clementino, São Paulo/SP

Horários: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30

Telefone: (11) 5576-4240