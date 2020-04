Sem auxílio público, moradores da periferia de SP recebem comida de voluntários

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma multidão de pessoas que sofrem com falta de alimentos reuniu na última sexta-feira (10) para receber cestas básicas no Jardim Papai Noel, em Parelheiros, extremo sul da capital paulista.

A fome se espalhou pela periferia da cidade e, no Jardim Papai Noel, cheio de trabalhadores autônomos, o problema atinge parte importante da vizinhança.

As cestas foram doadas por várias pessoas que leram reportagem da Folha de S.Paulo, da série Fome na Pandemia, mostrar a falta de alimentação no bairro. Devido às medidas da quarentena autônomos e moradores de rua ficaram sem dinheiro para comprar comida e crianças, sem as refeições que faziam na escola, conforme vem mostrando na série Fome na Pandemia.

Conforme a reportagem mostrou, no Jardim Papai Noel, muitas crianças ficaram sem merenda e algumas vezes fazem refeições compostas apenas por arroz. Auxílios prometidos pelo poder público durante a quarentena ainda não chegaram a muitos moradores do bairro.

As principais medidas para garantir a alimentação e despesas básicas durante a quarentena contra o coronavírus só chegaram semanas depois do início do isolamento e ainda podem deixar de fora pessoas pessoas em situação de vulnerabilidade.

Só na sexta 250 cestas básicas foram doadas aos moradores, em ação organizada pela Associação Unidos Comunitário do Jardim Papai Noel, tocada por Maria de Lourdes dos Anjos Pereira, 57, e sua família. Entre os que receberam ajuda, estava Rosângela Silva, 36, mãe de cinco filhos que teve a história contada pela Folha.

Ela mora na parte mais pobre de um bairro paupérrimo, em um barraco de madeira com chão de terra, onde só se chega por uma trilha. Os filhos dela, o mais novo com três anos, sentiram a mudança na alimentação após a escola ter as aulas interrompidas e ficarem sem merenda.

Sem opção, ela sustenta os filhos vendendo chicletes e por meio de doações que recebe nas ruas. No entanto, não consegue comprar frutas, verduras, carne ou pão.

O pedreiro Márcio Pereira da Silva, 40, também entrevistado pela Folha, recebeu alimentos também.

Ele diz que já teve ocasiões em que a comida era arroz puro. "Ô bicho ruim, só com o tempero do sal mesmo." Sem gás, ele agradece quando tem o feijão como par do arroz. Tudo feito num fogão a carvão, improvisado por ele para substituir o gás.

O filho mais novo, de três anos, não se conforma com o novo cardápio. "Diz todo dia: 'Pai, eu quero danone. Pai, eu quero maçã'. Ontem bem cedo estava pedindo o quê? Morango! Eu digo: 'Ah, meu filho, você não tá na creche não, você tá em casa. Na creche você tinha essas coisas'", conta.

Após reportagem da Folha, a Defensoria Pública e o Ministério Público conseguiram decisão judicial que obriga a Prefeitura de SP e o governo estadual a darem um voucher para todos os alunos de escola. Antes, os valores que oscilam entre R$ 55 e R$ 101 eram voltados apenas a alunos cujas famílias estavam em cadastros de assistência social.