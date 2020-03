Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Mais um turista que estava a bordo do cruzeiro de bandeira bahamenha, retido no Recife desde a manhã desta quinta-feira (12), apresentou sintomas de infecção por coronavírus.

A pessoa, de sexo não informado, foi transferida nesta sexta-feira (13) por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para um hospital particular do Recife.

De acordo com a SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco), apresentou febre e dificuldade de respirar.

É o segundo caso suspeito no navio. Nesta quinta-feira (12), um turista canadense que estava na embarcação apresentou sintomas do novo coronavírus e também foi encaminhado a um hospital particular.

A expectativa é de que o resultado dos testes do covid-19 realizado no estrangeiro seja divulgado ainda nesta sexta-feira (13).

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foi acionada. Os passageiros estão impedidos de descer do navio e o lixo da embarcação não pôde ser descartado.

No entanto, na quinta-feira, alguns deles passearam pelas ruas do centro do Recife.

O navio, com 318 passageiros e 291 tripulantes, após sair das Bahamas, passou por Itajaí (SC), Paraty (RJ), Búzios (RJ) e Salvador (BA), onde tinha feito a última parada.

André Longo, secretário estadual de Saúde, declarou que o governo está em contato com a Anvisa e avalia medidas sobre novos desembarques no porto do Recife.