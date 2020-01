Segunda fase da Fuvest começa neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos que tentam uma vaga na USP (Universidade de São Paulo) começam, neste domingo (5), a fazer as provas da segunda fase da Fuvest. No primeiro dia, serão realizados os exames de português e redação.Na segunda (6), ocorrerem as provas de disciplinas específicas, que variam conforme a carreira escolhida.Nos dois dias, os locais de prova serão abertos às 12h30 e os portões, fechados às 13h, hora programada para o início dos exames. As provas têm duração de quatro horas.Para saber onde realizarão as provas, os candidatos devem acessar a Área do Candidato.A primeira fase do vestibular da Fuvest ocorreu no fim de novembro e foi marcada por questões interdisciplinares. Para serem respondidas, as questões de matemática e inglês ou química e geografia cobravam um bom conhecimento do conteúdo programático das matérias.Outro ponto de destaque foi a parte de português da primeira fase, com enunciados longos -além da necessária carga de leitura das obras obrigatórias.Este foi o primeiro ano em que a prova da primeira fase tinha cores, mas o exame não foi completamente colorido.Segundo a Fuvest, o índice de abstenções na primeira fase foi de 7,9%, valor inferior ao do ano passado, quando chegou a 8,1%. A prova foi aplicada em 88 locais em 35 cidades brasileiras.Mais de 129 mil candidatos se inscreveram para o exame, 12.129 como "treineiros". Para 2020, a Universidade de São Paulo oferece 11.147 vagas.As provas da segunda fase de cada dia serão disponibilizadas no site da Fuvest a partir das 19h30 do dia do exame em questão.