Secretário de Transportes de São Paulo pede demissão após ultimato de Covas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário Municipal de Transportes, Edson Caram, apresentou nesta sexta-feira (12) pedido de exoneração à Prefeitura de São Paulo. O prefeito Bruno Covas (PSDB) ameaçou demitir o chefe da pasta, no início da semana, se os ônibus continuassem rodando cheios.

“O secretário [de transportes, Edson Caram] tem até sexta (12) para conseguir fazer isso [que os ônibus não tenham pessoas em pé]. Se até sexta ele não conseguir fazer isso, a partir de segunda é outro secretário que vai tentar fazer”, disse Covas na ocasião se referindo ao fato de coletivos circularem lotados na capital paulista e com pessoas em pé, descumprindo recomendação gestão tucana.

Em nota, o governo municipal afirmou que o prefeito aceitou a decisão do secretário, além de solicitar para que Caram permaneça no cargo “por mais alguns dias”, até que um substituto seja escolhido para assumir a secretaria.

Na última sexta (5), no primeiro dia da flexibilização da economia na capital, com abertura de concessionárias de automóveis e escritórios, fechados desde março por causa da quarentena do novo coronavírus, Caram afirmou que havia a recomendação para que, a partir da segunda (8), somente passageiros sentados viajassem nos ônibus para evitar aglomerações nos coletivos.

Ele também disse que havia um acordo com as empresas de ônibus para isso.

Na segunda, coletivos na região do Grajaú rodavam cheios, com passageiros em pé e que motoristas não conseguiam evitar a aglomeração. A gestão Covas havia prometido aumentar a frota naquele dia.

Na quarta (10), o Sindmotoristas (Sindicato dos Motoristas e Cobradores) chegou a pressionar Caram para que aumentasse a frota de 92% para 100%, mas a prefeitura alegou que não seria possível porque havia funcionários das empresas afastados por causa da Covid-19.

Segundo boletim da secretaria desta sexta, na quarta (10), quando lojas de ruas tiveram autorização para reabrir, cerca de 1,32 milhão de passageiros usaram ônibus urbanos na capital. Na comparação com a quarta anterior (1,2 milhão de usuários), a alta foi de 10%, com 120 mil

usuários a mais.

Na segunda, quando Covas intimou o secretário, 200 mil pessoas a mais haviam passado pelas catracas na comparação com o mesmo dia da semana anterior.

A prefeitura foi questionada sobre o prazo para a escolha do novo secretário, mas não havia se posicionado até a conclusão desta reportagem.