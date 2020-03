Secretário de Esportes de Ferraz de Vasconcelos é morto a tiros

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário municipal de Esportes de Ferraz de Vasconcelos (Grande SP), Francisco Pereira de Brito, foi morto a tiros na porta de sua casa na noite desta segunda (9).

O crime ocorreu no Jardim San Giovani, no mesmo município. Dr. Tico, como era conhecido, também atuava como advogado e já foi candidato a deputado estadual pelo PPL.

Imagens de câmeras de segurança mostram quatro indivíduos fugindo em um veículo de cor prata após efetuarem os disparos. No vídeo, é possível perceber que os criminosos carregam armas de calibre pesado. A quadrilha saiu do local sem levar nada. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas as equipes constaram o óbito assim que chegaram.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e, segundo a Secretaria da Segurança Pública, gestão João Doria (PSDB), os atiradores ainda não foram identificados. O caso foi registrado na Delegacia de Ferraz de Vasconcelos, e as investigações serão conduzidas pelo Setor de Homicídios da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.

Enquanto o boletim de ocorrência estava sendo elaborado, um homem de 57 anos se apresentou no distrito policial e relatou que os suspeitos de terem assassinado o secretário haviam roubado seu carro momentos antes. O homem, que é motorista de aplicativo, disse ter recebido uma chamada na noite de segunda no município vizinho de Poá com destino a Ferraz de Vasconcelos. Dois homens embarcaram no veículo, que tem a cor prata.

Ao chegarem ao destino, os dois homens fizeram o pagamento em dinheiro. Porém, quando o motorista estava providenciando o troco, foi abordado por outros dois indivíduos, que, segundo ele, estavam armados com pistolas e tinham os rostos cobertos. O condutor foi colocado no banco traseiro e o carro foi levado para uma rua próxima a um campo.

O motorista, então, disse ter sido levado a um matagal na companhia de um dos suspeitos que lhe abordou com arma e de um dos passageiros da corrida. Posteriormente, o condutor percebeu que esse passageiro também fazia parte do bando pois o homem ajudou a vigiá-lo durante a permanência no local.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista ficou no terreno por cerca de uma hora, enquanto seu carro foi levado. Os criminosos, inclusive, teriam dito a ele que o veículo seria usado para que eles cometessem um roubo.

Quando retornaram ao matagal, os ladrões devolveram o carro ao motorista e ordenaram a ele que não fizesse denúncia. Apenas o seu celular havia sido levado. Momentos depois, o proprietário do veículo percebeu que havia sangue na parte lateral. O automóvel foi levado para perícia.

Por meio de nota, o prefeito de Ferraz de Vasconcelos, José Carlos Fernandes Chacon (Solidariedade), o Zé Biruta, lamentou o ocorrido. O corpo de Brito está sendo velado na Câmara Municipal. O enterro está marcado para esta quarta-feira (11), às 9h, no cemitério da Saudade.