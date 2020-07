Secretário da Saúde de SP atribui número alto de casos de Covid-19 a instabilidade no Datasus

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde o início da pandemia até esta quinta-feira (23), São Paulo confirmou 452.007 casos de Covid-19 e 20.894 mortes, de acordo com dados apresentados pelo secretário de Estado da Saúde, Jean Carlo Gorinchteyn.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 12.561 casos novos no estado e 362 novas mortes por Covid-19.

No dia anterior, havia 439.446 infectados e 20.532 óbitos. O número desta quarta (22) foi um novo recorde de casos, com 16.777 confirmações.

Para Gorinchteyn, os números altos se devem a uma instabilidade do Datasus, do Ministério da Saúde, que dificultou a inserção dos casos leves do município. Com isso, os dados represados foram lançados de uma vez. O problema teria ocorrido entre quinta (16) e segunda-feira (20).

"Ainda são casos de um numerário alto. Não é o que queremos. Vamos avaliar se eles ainda se relacionam à questão dos represados frente ao Datasus. Por outro lado, a testagem é cada vez maior se mostrando presente no nosso meio", afirma Gorinchteyn.

A reportagem questionou o Ministério da Saúde sobre a falha com o Datasus. Em nota, o órgão afirmou que alguns estados apresentaram dificuldade para preencher os dados sobre Covid-19 no sistema, mas que foram auxiliados na resolução do problema.

Dos casos confirmados nas últimas 24 horas, 5.259 (42%) foram identificados através de teste rápido, 6.907 ( 55%) do RT-PCR e 395 (3%) de outros diagnósticos.

Do total de infectados, 134.586 (29%) foram identificados por teste rápido, 308.911 (69%) pelo RT-PCR e 8.510 (2%) através de outras metodologias.

Segundo Gorinchteyn, houve uma diminuição do número de mortes em quase 8% (89 a menos) de domingo (19) até esta quinta, em comparação com o mesmo período da semana anterior.

Internados nas UTIs com confirmação ou suspeita da doença somam 5.552 pacientes; outros 8.354 estão nas enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 66,2% no estado e 63,7% na Grande São Paulo.

Pacientes recuperados somam 302.176. Destes, 61.779 precisaram ser internados e receberam alta. A equipe médica do Hospital de Campanha do Ibirapuera (zona sul) concedeu a alta de número 1.500 nesta quinta. Desde 1º de maio, início do funcionamento, o local recebeu cerca de 2.060 pacientes.