Secretária municipal de Saúde do Rio tem caso de Covid-19 confirmado

A sala rosa do PS 28 de Agosto

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou nesta terça-feira (31) que foi confirmado a infecção pelo novo coronavírus da secretária municipal de Saúde da capital fluminense, Beatriz Busch.

Ela foi internada na noite desta segunda (30) com sintomas do Covid-19, no hospital Barra D'or, na zona oeste da cidade. Seu quadro, segundo a secretaria, é estável.

A secretária municipal de Educação, Talma Suane, e a infectologista Patrícia Guttmann também são considerados casos prováveis de infectados pelo novo coronavírus. Em razão disso, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) também se submeteu a um teste.

"Esses são os casos que estão de quarentena e estamos vigiando", disse Crivella. "Eu espero não estar (com Covid-19). Espero continuar trabalhando e cuidando dessa gente sofrida do Rio de Janeiro", disse o prefeito.

"O meu exame vou fazer hoje. Por isso, estou usando a máscara, todos tivemos convívio próximo com a secretária, e também com a nossa infectologista Patrícia Guttmann, que apresentou esse quadro", disse Crivella.

No caso da secretária de saúde, um exame inicial dos pulmões deu uma indicação de coronavírus, por isso ela foi internada ontem à noite, mas passa bem, de acordo com Crivella. Ela vinha participando de coletivas ao lado do prefeito nos últimos dias.