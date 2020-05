Sars-CoV-2 não entra no organismo pela orelha interna e média

O gemido da cama no confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -Além de olhos, nariz e boca, os ouvidos podem ser via de contágio do coronavírus? Seria possível contaminação após tocar com as mãos infectadas nesse órgão? E os aparelhos auditivos, podem levar o vírus para dentro do corpo?

Segundo Wladimir Queiroz, infectologista do Instituto Emílio Ribas, a orelha média (antes chamada de ouvido médio) não é uma via de entrada do coronavírus.

"Olhos, nariz e boca são órgãos revestidos internamente por mucosas. A orelha, tanto média quanto interna, é revestida por pele e não é uma porta de entrada do Sars-CoV-2", diz.

O médico lembra que a condição é diferente se a pessoa tiver a perfuração do tímpano, uma vez que aí, sim, é possível a penetração do vírus pela mucosa danificada. Mas não existe nenhum relato de contaminação por essa via.

Queiroz afirma ainda que devem ser dispensados aos aparelhos auditivos os mesmos cuidados de higiene que se aplicam a outros acessórios essenciais, como óculos, por exemplo.

"O risco pode ser de pegar com as mãos em um aparelho contaminado e depois levar as mãos à boca ou aos olhos e nariz", completa.