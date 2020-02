Sargento Pimenta completa dez anos no Carnaval com desfile no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O bloco Sargento Pimenta desfila na manhã desta segunda-feira (24), no Aterro do Flamengo, misturando músicas dos Beatles com ritmos brasileiros. A banda comemora seu 10º ano no Carnaval do Rio de Janeiro em 2020 e celebrou cantando parabéns antes do show.O grupo, um dos mais tradicionais do Rio, levou uma multidão ao palanque montado no bairro da Glória. A expectativa da organização previa um público de 80 mil pessoas no Aterro do Flamengo. O sol que abriu no período matutino incentivou os foliões a comparecerem.Desde as 8h o público começou a chegar no Aterro para conseguir um lugar próximo ao palco. Muitas pessoas vestiam camisa dos Beatles, grupo homenageado pelo Sargento Pimenta.O arquiteto Vinicius Dias, 31, foi um dos foliões que prestigiaram o bloco, em companhia de amigos. "Sou fã dos Beatles, não perderia por nada", disse o turista, que veio de São Paulo. Já a empresária Manuela Araújo, 29, também compareceu de camisa da banda. "Venho todos os anos", afirmou.O bloco mistura canções do grupo de Liverpool com ritmos brasileiros, como funk e samba, transformando a união em marchinhas de Carnaval. Por isso, atrai pessoas de diferentes gostos musicais.