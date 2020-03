Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registrou, nesta quarta (18), a quarta morte pelo novo coronavírus. Mais cedo, duas outras mortes haviam sido anunciadas.

A nova morte é de um homem de 85 anos da capital paulista. Ao todo, três mortes foram anunciadas na cidade de São Paulo nesta quarta. Os dois primeiros pacientes mortos confirmados mais cedo tinham 65 e 81 anos e estavam internados na UTI do Hospital Sancta Maggiore, da rede Prevent Senior, operadora de saúde para idosos, desde o dia 15 de março.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, os quatros homens que morreram de coronavírus até o momento tinham comorbidades associadas. A Prevent Senior, porém, diz que um deles não tinha outros problemas de saúde. A operadora tem oito dos seus colaboradores internados na UTI por causa da Covid-19.

A primeira morte do estado e do país foi confirmada na terça (17). A vítima era um homem de 62 anos que tinha diabetes e hipertensão, e que também estava internado na UTI do Hospital Sancta Maggiore desde o dia 14. O paciente morreu na segunda (16) e a confirmação da ligação com a Covid-19 veio somente após a morte. Ele não tinha histórico de viagem para o exterior.