São Paulo tem mais mortos por coronavírus que todo o México

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de mil pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus na última semana no estado de São Paulo, de acordo com dados do Governo de São Paulo.

Neste domingo (17), o total de mortes pela doença chegou a 4.782, contra 3.709 mortes no dia 10 de maio. O número de vítimas no estado superou o total de mortos em todo o México -segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), foram 4.767 mortes no país até o momento.

Também na última semana, foram confirmadas no estado 16.901 novos casos da doença, chegando ao total de 62.345 pessoas diagnosticadas com Covid-19 em São Paulo, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Com isso, o número de casos em São Paulo hoje é 38% maior que o total verificado no território mexicano, são 45.032 mortes no país. Em 10 de maio, uma semana atrás, o estado registrava 45.444 infectados.

De acordo com a pasta, no momento, o estado tem pelo menos uma pessoa infectada em 463 cidades, e há no mínimo um óbito em correspondem a 213 municípios. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a Covid-19 é de 73,9% no Estado de São Paulo e 92,2% na Grande São Paulo.