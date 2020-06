São Paulo registra tarde mais fria do ano

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (27), São Paulo registrou a tarde mais fria do ano, segundo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura da cidade. Em média, a capital paulista marcou 15,4ºC.

A expectativa é que a frente fria se afaste do litoral paulista e o tempo melhore nos próximos dias. A previsão deste domingo (28) é de nebulosidade, chuviscos e frio na madrugada, mas o tempo deve melhorar ao longo do dia. A temperatura pode variar entre 12ºC a 20ºC.

Ainda segundo a CGE, até às 13h deste sábado houve um acumulado de chuva de 57,1 mm. Em junho, o número chega a 105 mm, ou seja 107,9% acima da média esperada para o mês que é de 50,5 mm.

As fortes chuvas registradas entre a noite desta sexta-feira (26) e este sábado provocaram estragos em cidades do litoral paulista e também em cidades do interior.

Os danos foram registrados nas regiões de Marília, Presidente Prudente, Sorocaba e na Baixada Santista.