SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registrou 16 mortes por coronavírus neste sábado (28), o maior número de óbitos relacionado à Covid-19 em um dia. É uma alta de 23,5% em 24 horas, de acordo com balanço da Secretaria estadual da Saúde.

O estado tem o maior número de infectados e de mortos no Brasil.

Neste sábado, o registro chegou a 84 óbitos, incluindo o primeiro em Sorocaba, no interior, e a primeira morte em Embu das Artes, na Grande São Paulo, que concentra a maioria dos registros de Covid-19, segundo o governo estadual. Na sexta, eram 68.

O estado tem registro de 1.406 pessoas infectadas, contra 1.223 na sexta-feira (27).

Até o meio desta semana, apenas a capital registrava mortes pela doença. Entram na lista Vargem Grande Paulista, Guarulhos, Taboão da Serra, Embu das Artes, Sorocaba e Ribeirão Preto.

Entre as 16 mortes contabilizadas neste sábado estão um homem de 92 anos, de Sorocaba; uma mulher de Embu das Artes, de 82, e outra de Guarulhos, 89. Os outros ocorreram na capital, sendo sete mulheres, de 62 a 87 anos, e seis homens, de 58 a 77 anos.

No Brasil, o número de mortes pelo novo coronavírus subiu para 114 neste sábado (28), segundo dados do Ministério da Saúde. Até sexta-feira (27), eram 92 mortes.

O país registrou 3.904 casos neste sábado --com relação aos casos confirmados, a mortalidade da doença é de 2,9% no país. O número de registros representa um salto de 14,25% com relação à sexta-feira, quando eram 3.417 casos.

No mundo, são cerca de 30 mil mortes.