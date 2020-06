São Paulo registra 10.581 mortes por coronavírus

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registrou, neste sábado (13), 10.581 mortes e 172.875 casos confirmados da Covid-19.

Segundo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, dos 645 municípios do território paulista, houve pelo menos uma pessoa infectada em 578 cidades, sendo 306 com uma ou mais mortes.

Entre as pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, 31.935 foram internadas, curadas e tiveram alta hospitalar.

Ainda de acordo com a pasta, as taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 76,4% na Grande São Paulo e 69,4% no estado. O número de pacientes internados é de 13.875 -8.488 em enfermaria e 5.387 em unidades de terapia intensiva.

A secretaria também informou os perfis das vítimas da doença: são 6.105 homens e 4.476 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, que representam 73,6% dos que faleceram.