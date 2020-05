Santos oferece 10 mil testes grátis a pessoas com sintomas de Covid-19

Coronavírus x política e poder

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com o maior número de casos do novo coronavírus no litoral de São Paulo, Santos vai promover 10 mil testes sem custos para a população a partir desta quarta-feira (13).

Os exames ficarão restritos às pessoas que apresentem sintomas relativos ao Covid-19, como febre, tosse, coriza e falta de ar. Os resultados saem em 15 minutos.

Segundo a prefeitura, o atendimento será feito em sistema de drive thru, com acesso por carro ou moto, até sexta-feira (15), das 8h às 14h, na área externa do Mendes Convention Center, na avenida Francisco Glicério, 206.

De acordo com o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, as pessoas receberão uma primeira abordagem para ver se estão aptas a realizarem o teste. Se passarem, e o teste para o Covid-19 der positivo, vão passar por outro exame.

"Em caso de acusar positivo, as pessoas poderão fazer o outro teste, o RT-PCR, cuja análise é realizada em laboratório e tem maior precisão", explicou.

O secretário de saúde entende que a ampliação da testagem nos ajuda a identificar a presença e circulação do vírus na cidade.

Nesta terça (12), a cidade montou as estruturas do centro de testagem e realizou treinamentos para 100 profissionais de saúde.

Até esta segunda (11), Santos tinha 1.274 casos confirmados do novo coronavírus, além de outros 352 suspeitos. Foram 71 óbitos, com outros 15 em investigação.