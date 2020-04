Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A cidade de Salvador tinha casos suspeitos do novo coronavírus desde 21 de janeiro. É o que aponta um relatório da própria secretaria municipal de Saúde.

O documento, ao qual a reportagem teve acesso, relata que, entre 21 de janeiro e 31 de março, o município notificou 2.684 casos suspeitos de Covid-19, sendo 929 descartados e 131 confirmados após exames laboratoriais. Neste domingo (5), já eram 243 casos.

O secretário municipal de Saúde, Leonardo Prates, afirma que a notificação em janeiro mostra a eficiência da vigilância epidemiológica.

"Caso suspeito não é ruim, caso suspeito é bom. Mostra que o bloqueio epidemiológico estava funcionando. [] Não necessariamente aquela pessoa tinha Covid-19. Isso é para proteger o país, não é para gerar pânico. Quer dizer que a gente se preparou", afirma o secretário de Saúde.

Segundo o secretário, toda pessoa que se encaixava no perfil epidemiológico - vindas de um país com casos confirmados Covid-19 e que relatava sintomas de gripe - foi tratada como caso suspeito pelas autoridades sanitárias.

O primeiro teste positivo para o novo coronavírus em Salvador foi confirmado no dia 13 de março. O comitê para enfrentamento da doença foi instalado em 31 de janeiro.

Desde então, segundo a prefeitura, foram tomadas medidas de isolamento para evitar a disseminação do novo vírus e a ampliação do sistema público de saúde, com 250 novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com respirador.