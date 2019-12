Saiba o que Bolsonaro cumpriu ou não cumpriu na segurança pública até agora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - CUMPRIU:- Investir em equipamentos, tecnologia, inteligência para as forças policiais- Endurecer a legislação para crimes contra mulheres- Reduzir índices de homicídios e roubos- Quebrar monopólio da fabricante de armas TaurusCUMPRIU em parte- Reformular o Estatuto de Desarmamento, ampliando acesso a armas de fogo*- Dificultar progressão de pena e saída temporária de presos*- Redirecionar política de direitos humanos, priorizando vítimas da violênciaAINDA NÃO CUMPRIU- Acabar com a audiência de custódia- Alterar a pena máxima para tentativa de homicídio- Diminuir para 21 anos a idade mínima para posse de arma*- Instituir pena mínima de dez anos para criminosos reincidentes por duas vezes- Reduzir a maioridade penal para 16 anos- Tipificar invasões de propriedade promovidas pelo MST e pelo MTST como terrorismo- Retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada- Acabar com indulto para criminosos- Usar as Forças Armadas contra crime organizado- Aprovar o excludente de ilicitude para policiais*- Construir presídios- Gravar no Panteão da Pátria e da Liberdade, em Brasília, o nome dos policiais mortos(*) Medidas que foram propostas mas cuja aprovação ainda está pendente no Congresso