Saiba como deixar a sua casa limpa e organizada para 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para deixar a casa limpa e organizada antes do Réveillon, o primeiro passo é se livrar de tudo o que não foi usado durante o ano. Se uma peça de roupa ficou dentro do armário todo esse tempo, é sinal de que pode ser vendida, doada ou jogada fora.O mesmo vale para documentos que não precisam ser guardados, revistas e jornais antigos, potes de plástico sem tampa, objetos de decoração que não combinam mais com a casa e itens quebrados.A revisão dos pertences é fundamental para manter a arrumação, de acordo com a organizadora Claudia Pilli. “Quanto menos nós temos, menos tempo gastamos com a limpeza”, afirma.Já a organizadora pessoal Bárbara Volnei recomenda começar pelos ambientes com maior circulação de pessoas, como a sala. E fazer um pouco de cada vez —dois cômodos por dia é o ideal para concluir a tarefa sem se cansar.Aproveite a retirada dos objetos para limpar os armários por dentro. Depois disso, é a hora de colocar o que ficou de fora de volta no lugar.Guardar com critério é a chave para ter um armário organizado, segundo Pilli. Objetos que são usados em conjunto, como spray para passar roupa, ferro e tábua, devem ser colocados lado a lado.Posicionar os itens de forma que todos fiquem visíveis também é importante. “O que você não vê, não usa”, afirma.Organizadores de gavetas e prateleiras são úteis, mas só se o morador tiver disciplina para usá-los corretamente. Caso contrário, só contribuem para entulhar os espaços.Depois de feita a organização, a próxima etapa é a limpeza dos ambientes (veja abaixo como faxinar cada cômodo).Para Celia Maria Castelo, gerente da loja de produtos de limpeza Ecoville, em Joinville (SC), é melhor fazer todos os passos em cada cômodo —retirada de itens desnecessários, organização e limpeza— antes de avançar para o próximo.“Ver o resultado de um cômodo motiva você a continuar a limpeza”, completa Volnei.Para manter a organização ao longo do ano, não há segredo, mas é preciso persistência: basta manter os objetos nos lugares corretos e limpar um pouco por dia, evitando acúmulos de sujeira.Sala- Vasculhe estantes e gavetas em busca de objetos e papéis que não são mais utilizados ou não precisam ser guardados. Separe o que vale doar ou vender e jogue o restante no lixo —atenção para o que pode ser reciclado. A mesma etapa vale para os escritórios;- Retire cortinas e tapetes. Passe aspirador de pó e depois coloque as peças para lavar na máquina, se o tecido permitir;- Tire pó do teto, das paredes e dos cantos e passe um pano úmido em tudo, incluindo rodapés. Use um rodo com um pano na ponta e uma escada para conseguir cobrir a área do teto. Essa etapa vale para todos os ambientes;- Limpe as janelas, incluindo os vidros. Nas esquadrias de madeira, aplique detergente diluído em água, e, se desejar, finalize com óleo de peroba. Nas de ferro, passe um pano com vinagre de álcool diluído em água na proporção de um para cinco. Repita essa etapa em todos os cômodos;- Passe um pano úmido nos móveis. Panos de microfibra são ideais para a limpeza de televisões e computadores;- Aspire o sofá e depois passe um pano úmido. Não se esqueça de aspirar ou varrer também por baixo e atrás do móvel;- Finalize a limpeza com o piso, com aspirador de pó seguido de pano úmido;- Recoloque tapetes e cortinas, já lavados.Quarto- Separe as peças que você não usa. Ficar mais de um ano sem usar uma roupa ou sapato é indício de que a peça pode ser descartada. Se a roupa tiver alto valor ou for sentimental, o prazo sem uso pode ser de dois anos;- Vasculhe também a roupa de cama: lençóis antigos e pouco usados ocupam espaço desnecessário no armário;- Decida se as peças vão para doação, venda ou para o lixo, e guarde-as em recipientes para cada destinação;- Aproveite que os armários estão vazios para limpá-los internamente. Tire o pó e passe um pano úmido. Depois, recoloque as peças em seus lugares;- Repita alguns passos que fez na sala. Retire, aspire e coloque cortinas e tapetes para lavar. Limpe o teto e as paredes;- Tire pó dos móveis e passe um pano úmido em suas superfícies;- Ao final, aspire o piso e passe um pano úmido, que pode ser complementado com um produto específico para o tipo de revestimento;- Troque a roupa de cama e recoloque a cortina e o tapete.Banheiro- Retire toalhas e tapetes e coloque-os para lavar;- Veja se há algo a ser descartado no armário e limpe o móvel por dentro;- Limpe o teto e os azulejos. Use um produto com cloro, se preferir, para retirar manchas de mofo;- Para higienizar o vaso sanitário, passe primeiro um pano com água sanitária e sabão em pó diluídos em água e deixe secar. Em seguida, coloque água sanitária dentro da peça e espere 15 minutos. Depois, escove o vaso e dê descarga;- Para tirar o aspecto de embaçado do box, aplique um produto desengordurante e enxágue em seguida;- Borrife tira-limo ou outro produto com cloro no revestimento da área de banho, para retirar manchas dos rejuntes;- Tire o lixo e lave a lixeira. Limpe a pia e o piso;- Recoloque toalhas e tapetes.Cozinha- Abra os armários e retire utensílios que raramente são usados ou estão quebrados. Se não quiser descartá-los de uma vez, guarde-as por alguns meses em uma área separada do armário, para avaliar sua serventia, mas não esqueça de voltar a fazer a triagem nessas peças;- Coloque o pano de prato e a toalha de mesa para lavar;- Limpe o teto e as paredes. Se necessário, utilize um desengordurante para retirar vestígios de frituras;- Retire as peças do fogão, esfregue a superfície com uma esponja com detergente e passe um desengordurante;- No forno, aplique uma pasta feita de bicarbonato de sódio e água nas paredes e retire com uma esponja úmida;- Borrife água com detergente dentro da geladeira e depois esfregue-a com um pano úmido e um pano seco. O mesmo vale para o micro-ondas;- Se tiver coifa, aplique um removedor de sujeira na peça, usando um pano de microfibra. Tire a grade e limpe-a com detergente;- Tire pó das mesas e demais móveis;- Aspire o chão e passe pano com desengordurante diluído em água. Depois, passe um pano úmido sem o produto;- Tire o lixo e lave a lixeira.Área de serviço- Limpe a máquina de lavar por fora e por dentro com um pano úmido. Tire os depósitos de sabão e amaciante e lave-os com detergente;- Veja no manual do eletrodoméstico como retirar o filtro de fiapos e lave-o. Depois, coloque a máquina para rodar vazia, com 100 ml de vinagre de álcool;- Limpe o tanquinho e o armário, retirando o que não é mais usado. Depois, limpe o teto, as paredes e o piso.Fontes: Bárbara Volnei, Claudia Pilli e Juliana Faria, organizadoras pessoais, e Celia Maria Castelo, gerente de loja de produtos de limpeza EcovilleOnde doar o que você não usa mais:- Exército da SalvaçãoRetira em casa roupas, móveis, brinquedos e eletrodomésticos, sob agendamento, feito pelo site exercitodoacoes.org.br ou telefone (11) 4003-2299;- Movimento ReCicloAção da C&A, que tem em suas lojas pontos de coleta de roupas e tecidos usados, destinados para instituição social ou reciclagem. A rede também coleta celulares antigos, pilhas e baterias;- UnibesRetira em casa roupas, móveis, brinquedos, eletrodomésticos e outros itens, que são direcionados para pessoas atendidas pela instituição. O excedente é vendido em bazares. Agende no site unibes.org.br/bazar;- Casas André LuizRoupas, móveis e eletrônicos são retirados em domicílio, via agendamento. Os itens doados são vendidos nos bazares Mercatudo, da instituição. Consulte como doar no site mercatudo.org.br.