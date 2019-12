Roteiro de Natal em SP tem decoração com garrafa PET e árvore gigante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ano está quase no fim, mas ainda dá tempo de conferir as decorações natalinas em diversas cidades da Grande São Paulo.Em sua décima edição, o Guararema Cidade Natal espera receber 500 mil pessoas até 6 de janeiro para ver os enfeites em diversos pontos da cidade.Parte da decoração foi confeccionada com garrafas PET. Desde o início da programação, foram reutilizadas mais de 6 milhões de unidades.A decoração natalina também foi para Luís Carlos, um distrito de Guararema onde é possível chegar de carro ou de trem, com a Maria-Fumaça 353. Os dias, horários e preços dos passeios de trem podem ser conferidos no site: www.tremdeguararema.com.br.As cidades do ABC Paulista também têm programação e decoração especial de Natal. Em São Bernardo do Campo, no Paço Municipal, região central da cidade, foi montada uma tenda com diversas atrações do Natal Luz. No local, os visitantes podem tirar fotos no presépio em tamanho real, no cenário do Polo Norte com Papai Noel. Ao lado, foi montada uma árvore de Natal com 22 metros de altura.Em Diadema, o Natal Iluminado tem várias atrações na praça Lauro Michels, no centro da cidade. A novidade deste ano é o show de luzes dançantes de três minutos. A apresentação é repetida a cada meia hora.Já em Santo André, a prefeitura montou a Vila de Natal no parque Celso Daniel, no bairro Jardim. Além da árvore de 20 metros de altura, os visitantes poderão se divertir na casa do Papai Noel, com neve artificial a cada 15 minutos.A decoração atraiu até visitantes de outras cidades, como o casal de namorados de Brasília Isabela Sena, 22 anos, e Winckel Braga, 24. "Sabíamos da decoração e viemos conferir. Está muito bonito. Vale a visita", disse Isabela.