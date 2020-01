Rodízio de veículos volta nesta segunda para placas 1 e 2

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rodízio de automóveis volta a vigorar nesta segunda-feira (13) na capital paulista em razão da previsão de aumento do fluxo de veículos a partir desta semana, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).De 23 de dezembro a 10 de janeiro, o rodizio de veículos leves ficou temporariamente suspenso por conta das férias e festas de fim de ano. A restrição acontece em dias úteis, nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h. Não há rodízio aos sábados, domingos e feriados.Durante o dois períodos, os veículos ficam impedidos de circular no centro expandido.Às segundas-feiras ficam restritos os automóveis com placas com final 1 e 2, terças-feiras 3 e 4, nas quartas-feiras 5 e 6, nas quintas-feiras 7 e 8 e sextas-feiras 9 e 0.Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, implica em infração de nível médio, resultando em multa de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na carteira do motorista.