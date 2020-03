O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro registrou nesta quarta-feira (25) mais dois óbitos por decorrência do novo coronavírus no estado, divulgou a Secretaria de Saúde do estado.

Segundo o órgão, as vítimas foram duas mulheres, de 61 e 81 anos. As duas eram moradoras da cidade do Rio de Janeiro.

São até o momento 370 casos confirmados. A capital registra o maior número, com 331, seguida por Niterói, com 19.