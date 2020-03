Tempos amargos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), afirmou nesta segunda-feira (30) que chegou ao limite da tolerância com as pessoas que estão desrespeitando o isolamento social no estado.

Ele prometeu que vai levar à delegacia aqueles que forem vistos na praia durante a pandemia do novo coronavírus,

"Estamos chegando no limite da tolerância. Estou pedindo. Daqui a pouco vamos levar para a delegacia. Vou pedir mais uma vez: não saia de casa. É uma ordem. Não saia de casa. Do ponto de vista legal, se não quiser se identificar, será levado à delegacia. Aqueles que amanhã ou depois morrerem por falta de atendimento porque a curva de contaminação aumentou, você será responsável por aquela morte. Carregue na consciência", disse Witzel.

O governador perdeu a paciência quando foi informado que algumas pessoas foram vistas na praia durante o fim de semana no estado. "Estamos no limite com quem não está entendendo que não é hora de desafiar a crise mais aguda da história do mundo. A tolerância está chegando ao fim", disse o governador.

O Rio confirmou no domingo (29) mais quatro óbitos por Covid-19 no estado, além de outras 47 mortes investigadas. O estado informou que alcançou 600 casos do novo coronavírus, sendo 516 apenas na capital. No total, foram 17 mortes no estado.

Todas as vítimas eram idosas ou apresentavam comorbidades, sendo classificados como grupo de risco para a Covid-19.