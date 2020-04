Rio passa a medir temperatura em voos nacionais; Anvisa se opõe

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro passou a medir a temperatura corporal dos passageiros e tripulações que chegam de voos nacionais. Desde o dia 23 de março, isso já acontecia no desembarque de voos internacionais no Galeão, mas agora a ação foi estendida para voos nacionais ali e também no aeroporto Santos Dumont.

Técnicos da Vigilância Sanitária estadual ficam no saguão central do aeroporto abordando as pessoas, identificando passageiros com febre (mais de 37,8°C), dando orientações sobre o novo vírus e esclarecendo quando os pacientes devem procurar o serviço de saúde.

Segundo a secretaria, a medida é complementar às ações que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) tem realizado desde o início do ano. A agência, porém, desestimula medição de temperatura de forma aleatória, "já que essa ação é pouco efetiva e aumenta o risco de aglomerações nos aeroportos".

"A medição de temperatura para todos os passageiros não vem sendo empregada pela agência já que a medida não tem fundamento científico e não está entre as medidas previstas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e internalizadas no Brasil pelo Ministério da Saúde. A medição é adotada somente nos casos suspeitos", diz nota do último dia.