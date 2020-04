Rio Grande do Sul determina fechamento do comércio em todo estado

Noticiário da TV é tóxico e está levando pânico à população

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou na noite desta terça-feira (31) que o comércio no estado deve ficar fechado até 15 de abril. O decreto anterior valia até esta sexta-feira (3).

Leite optou por prorrogar o fechamento e fazê-lo valer em todo o estado -algumas cidades do interior estavam reabrindo as lojas nos últimos dias.

O governador demonstrou preocupação com a possibilidade de os gaúchos saírem às ruas no feriado de Páscoa. "Não é férias", disse Leite, ressaltando sobre a necessidade de isolamento social para evitar a proliferação do novo coronavírus.