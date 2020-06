Rio de Janeiro libera vendedores ambulantes já na primeira fase do desconfinamento

Sociedade precisa reagir à censura na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro liberou o trabalho nas ruas dos mais de 10 mil vendedores ambulantes registrados pela prefeitura.

A liberação não estava prevista para a primeira fase do plano de desconfinamento carioca, que estabelece a abertura do comércio apenas a partir da segunda fase, com os shoppings, e das lojas de ruas, na terceira. Mas foi incluída em uma edição extra do Diário Oficial municipal publicada na terça (2) à noite.

De acordo com o novo plano, os ambulantes legalizados devem seguir o que a prefeitura chama de "regras de ouro", como higienizar as mãos com álcool em gel a 70% e usar máscaras.

Após críticas à liberação, que gera aglomerações, sobretudo no centro da cidade, o prefeito Marcelo Crivella anunciou nesta quinta (4) que será publicada uma resolução detalhando como deve ser o trabalho dos ambulantes, que não podem, por exemplo, montar suas barracas nos calçadões da praia.