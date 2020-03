Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um balanço do Ministério da Saúde mostra que subiu para 98 o número de casos confirmados do novo coronavírus Sars-CoV-2 no Brasil. Até esta quinta (13), eram 77 casos.

Segundo o ministério, também já há registro de transmissão sustentada do vírus em duas capitais: São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados devem ser detalhados na tarde desta sexta-feira (13).

Com a atualização dos números, já são 13 estados com casos confirmados. O maior número ocorre em São Paulo, com 56 registros.

Em seguida, estão Rio de Janeiro (16), Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Goiás (3), Santa Catarina (2), Bahia (2), Minas Gerais (2), Pernambuco (2), Espírito Santo (1), Alagoas (1), Rio Grande do Norte (1) e Distrito Federal (2).

Em São Paulo, a confirmação da doença em um casal fora da capital paulista e sem contato com pacientes com exame confirmado mostra que já há transmissão sustentada do vírus, informou nesta quinta o coordenador do comitê de emergência do estado, David Uip.

Em outras regiões, autoridades já se preparam para um forte aumento nos registros nos próximos dias. Segundo o ministério, o número de casos pode ser maior, já que mais estados podem ainda atualizar registros no sistema.

Ao menos 1.485 pacientes atendidos na rede de saúde aguardam resultado de exames. Outros 1.344 tiveram o diagnóstico descartado para a Covid-19.

O avanço do vírus em diferentes países fez a OMS (Organização Mundial de Saúde) declarar que a situação já representa uma pandemia.

A mudança trouxe reflexo nos critérios adotados pelo Brasil para identificar possíveis casos da doença.

Até então, entravam na análise para o coronavírus casos de pacientes com febre e outros sintomas -como tosse e dificuldade para respirar- e histórico de viagens a países da América do Norte, Ásia e Europa, além de Austrália, Argélia e Equador.

Agora, a orientação prevê que sejam analisados todos os casos de pacientes com sintomas e histórico de viagem internacional.