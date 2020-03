Rio de Janeiro confirma primeiro caso de coronavírus e número sobe para 5 no país

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O estado do Rio de Janeiro confirmou seu primeiro caso de coronavírus. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que fará uma entrevista coletiva na tarde desta quinta (5) para falar sobre o assunto. Com isso, sobe para cinco o número de pessoas com a doença no país.

Até a manhã desta quinta (5), os quatro pacientes infectados com o novo coronavírus tinham sido diagnosticados em São Paulo.