O inimigo invisível

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou o registro do primeiro caso de coronavírus em uma comunidade carente. Trata-se de paciente da Cidade de Deus, na zona Oeste do município. Sua identidade não foi informada.

Segundo dados da prefeitura, há casos em investigação de moradores de favelas. No Complexo da Maré, na zona Norte, dois pacientes têm sintomas da doença.

A situação das favelas torna-se preocupante devido às más condições de saneamento e ao adensamento populacional. Ontem o prefeito Marcelo Crivella disse que vai pedir apoio à rede hoteleira para abrigar idosos dessas comunidades que já sofrem com doenças como a tuberculose.