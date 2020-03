Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro abriu vagas a partir desta quarta-feira (18) para candidatos de profissionais de saúde atuarem como voluntários na assistência de pacientes com o novo coronavírus.

Médicos, profissionais e estudantes da área da saúde podem se inscrever em um site da secretaria desenvolvido em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Proderj).O endereço é www.voluntarioscoronavirus.rj.gov.br e é importante o cadastro correto do telefone e e-mail, pois serão os canais pelos quais a secretaria entrará em contato com os candidatos.

Os voluntários reforçarão as equipes das unidades de atendimento em todo o estado. O secretário de saúde Edmar Santos destacou que o momento é grave e precisa de ajuda. "Estamos passando por um momento de exceção. Nenhum sistema de saúde no mundo está preparado para o aumento expressivo da demanda por atendimento de emergência como estamos vendo. A solidariedade fará a diferença para salvarmos vidas", disse.