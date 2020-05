Restrição a bairros e estacionamentos do Rio de Janeiro começa nesta terça

Coronavírus x política e poder

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entraram em vigor nesta terça-feira (12) medidas restritivas de circulação impostas em bairros do Rio de Janeiro para combater o avanço do novo coronavírus na cidade. Além disso, em toda a orla da praia que vai do Leme ao Pontal, o estacionamento só será permitido para moradores.

Nas áreas centrais do Grajaú, Madureira e Santa Cruz, a prefeitura restringiu a circulação de pedestres e veículos, deixando permitido que apenas moradores e funcionários circulem. As áreas ficarão isoladas por grades até a próxima sexta-feira (18).

As regiões afetadas são Largo do Verdun, no Grajaú; a Avenida Edgard Romero (trecho entre a descida do viaduto Negrão de Lima até a altura da Escola Municipal Carmela Dutra), em Madureira; e na Rua Felipe Cardoso (altura do Terminal Alvorada do BRT), em Santa Cruz.

A prefeitura diz que a Polícia Militar vai cuidar das barreiras colocadas nas regiões 24 horas por dia, com apoio de cem guardas municipais e dez viaturas.

Nos próximos dias, o bloqueio também vai chegar, de forma gradativa, nos bairros de Jacarepaguá, Guaratiba, Realengo, Méier, Tijuca, Pavuna e Cascadura, ao longo desta semana.

A fiscalização diária sem interrupção também vai acontecer nos estacionamentos nas orlas das praias entre o Leme e o Pontal e será acompanhada por dez equipes da Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques da Seop. Apenas moradores vão poder deixar seus carros nos locais.

Até esta segunda-feira (11), a cidade do Rio de Janeiro tinha 10.619 casos do novo coronavírus, com 1.172 óbitos e 7.499 recuperados em todo o município.