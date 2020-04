Religiosos católico, judeu e muçulmano farão live com oração pela humanidade

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste tempo de distanciamento social e de lives, um grupo voltado para o diálogo inter-religioso reuniu líderes do catolicismo, judaísmo e islamismo para fazer uma oração online pela humanidade em meio à pandemia de Covid-19.

A transmissão ao vivo será neste domingo (12), às 16h, com o xeque Atilla Kus, coordenador do Centro Islâmico e de Diálogo Inter-religioso, o cônego José Bizon, diretor da Casa da Reconciliação, e Raul Meyer, diretor da Federação Israelita do Estado de São Paulo.

A iniciativa é da Família Abraâmica, um grupo de famílias católicas, muçulmanas e judias que se reúne desde 2016 em São Paulo.

O moderador será Mustafa Goktepe, turco naturalizado brasileiro que preside o Instituto pelo Diálogo Intercultural (antigo Centro Cultural Brasil-Turquia, que mudou de nome recentemente). A transmissão estará disponível, a partir das 16h, no seguinte endereço eletrônico: http://tiny.cc/UnidosNaOracao