Bolsonaro não é um homem mau

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), declarou que possivelmente nesta terça-feira (17) o caso do cruzeiro retido no porto do Recife deve ser solucionado.

O Reino Unido já providenciou um avião pra retirar seus cidadãos. Informações extraoficiais apontam que são quase cem.

A embarcação de bandeira bahamenha, com 607 pessoas de 18 nacionalidades diferentes, está atracada sem poder sair da capital pernambucana desde quinta-feira (12).

São 316 passageiros e 291 tripulantes.

Um turista canadense de 78 anos que estava a bordo do cruzeiro foi diagnosticado com coronavírus. Ele segue internado em um hospital particular do Recife.

O governo de Pernambuco está negociando a retirada dos passageiros e da tripulação com a empresa responsável pelo navio. Aviões vão levá-los do Recife aos países de origem.

Câmara afirmou que está estabelecendo tratativas com os Ministérios da Saúde e da Defesa para solucionar o caso.