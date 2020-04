Recém-nascido com teste positivo para o novo coronavírus morre no RN

Coronavírus já pode estar dentro de casa

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um bebê de quatro dias, que teve exame positivo para o novo coronavírus, morreu nesta terça-feira (7) em Natal. Ele nasceu de parto prematuro, com 30 semanas de gestação, na madrugada do dia 3.

As informações foram confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde da capital potiguar, que registra três mortes pela Covid-19. Ainda segundo a prefeitura de Natal, a mãe da criança, de 38 anos, deu entrada no hospital com quadro de hipertensão, diabetes, obesidade e síndrome respiratória (ainda investigada).

O teste da mãe aguarda resultado pelo Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) do Rio Grande do Norte e ela está em isolamento domiciliar. No hospital, a mulher também foi mantida em isolamento e submetida à cesárea, segundo a prefeitura.

A Secretaria de Saúde Pública do Estado diz que a criança teve quadro de insuficiência respiratória, foi internada na UTI neonatal, e que o caso segue em investigação. Apesar do teste positivo, o governo busca se aprofundar nos exames feitos, ver vínculos da família e entender se a infecção se deu antes ou depois do parto.

O recém-nascido, um menino, é a vítima mais jovem do país. Na sexta-feira (3), um bebê de três meses morreu pela doença no interior do Ceará. O resultado do teste confirmando a infecção pelo novo coronavírus foi divulgado no domingo.

Dados do Ministério da Saúde, divulgados nesta quarta, indicam três mortes na faixa etária entre 6 e 19 anos, como os mais jovens.

O Rio Grande do Norte registra 11 mortes pela Covid-19 e tem 261 casos confirmados. Outros 2.619 casos seguem em investigação, de acordo com o boletim desta quarta-feira.